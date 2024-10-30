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Физическая активность снижает риск смерти при деменции на 30%

Физическая активность снижает риск смерти при деменции на 30%

В Южной Корее исследование с участием более 60 000 человек выявило, что регулярная физическая активность, даже в легкой форме, снижает риск смерти при деменции на 30%.

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