Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В Meta* работники-гомосексуалисты разбегаются в панике из-за решения Цукерберга

В Meta* работники-гомосексуалисты разбегаются в панике из-за решения Цукерберга

Американская корпорация Meta* столкнулась с волной возмущения сотрудников, вызванной изменениями в правилах модерации контента, которые, по их словам, подрывают права сообщества ЛГБТ+** и способствуют распространению вредной риторики, пишет 404media.

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