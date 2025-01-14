В Meta* работники-гомосексуалисты разбегаются в панике из-за решения Цукерберга

Американская корпорация Meta* столкнулась с волной возмущения сотрудников, вызванной изменениями в правилах модерации контента, которые, по их словам, подрывают права сообщества ЛГБТ+** и способствуют распространению вредной риторики, пишет 404media.
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