Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова обратилась к западным НПО после ареста Дурова

Захарова обратилась к западным НПО после ареста Дурова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российское посольство во Франции сразу же после новостей о задержании предпринимателя Павла Дурова приступило к выяснению деталей его ареста.

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