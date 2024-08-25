Захарова обратилась к западным НПО после ареста Дурова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российское посольство во Франции сразу же после новостей о задержании предпринимателя Павла Дурова приступило к выяснению деталей его ареста.
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