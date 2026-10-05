Лукашенко поддержал стройку ВСМ Минск—Москва за 3 часа

Президент Белоруссии поддержал строительство высокоскоростной железной дороги между Минском и Москвой, отметив значительный рост числа поездок белорусов в российскую столицу.
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