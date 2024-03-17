В Астрахани нашли и наказали водителя маршрутки за хамское обращение с пассажирами

На днях в астраханском сегменте соцсетей распространилось возмутительное видео. Водитель маршрутки 1с осыпает площадной бранью пассажиров, среди которых в основном женщины, угрожая им тем, что озвучить нельзя, одну из них буквально выгоняет из транспортного средства.