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Царьград

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Трамп объяснил позицию США по продаже оружия странам НАТО

Трамп объяснил позицию США по продаже оружия странам НАТО

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что оружие продается странам НАТО, а не Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль учитывает продолжающиеся поставки США на Украину.

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