Белорусский театр покажет спектакль «Вечар» на фестивале в Пекине

Республиканский театр белорусской драматургии покажет спектакль «Вечар» по пьесе Алексея Дударева на сцене Пекинского народного художественного театра с 22 по 25 октября в рамках международного театрального фестиваля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Расмуссен призвал...
- ВВ В Новосибирске по...
- А Сбывается худшее?...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым