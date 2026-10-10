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Царьград

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Белорусский театр покажет спектакль «Вечар» на фестивале в Пекине

Белорусский театр покажет спектакль «Вечар» на фестивале в Пекине

Республиканский театр белорусской драматургии покажет спектакль «Вечар» по пьесе Алексея Дударева на сцене Пекинского народного художественного театра с 22 по 25 октября в рамках международного театрального фестиваля.

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