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Орловские новости

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Татьянин день-2025. Что орловцам нужно знать про праздник и как его можно отмети

Татьянин день-2025. Что орловцам нужно знать про праздник и как его можно отмети

Сегодня, 25 января, поздравления принимают все Татьяны и студенты. “Орловские новости” предупреждают о вреде чрезмерного употребления алкоголя, но, не выкидывая слов из песни, рассказывают, что это за праздник и как его отмечают.

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