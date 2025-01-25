Татьянин день-2025. Что орловцам нужно знать про праздник и как его можно отмети

Сегодня, 25 января, поздравления принимают все Татьяны и студенты. “Орловские новости” предупреждают о вреде чрезмерного употребления алкоголя, но, не выкидывая слов из песни, рассказывают, что это за праздник и как его отмечают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)