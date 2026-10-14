Акционеры "ПИК" одобрили делистинг и завершение публичного статуса

Акционеры ПАО "ПИК-специализированный застройщик" одобрили прекращение публичного статуса компании. "Недвижимые активы", владеющие 98% акций, намерены выкупить оставшиеся бумаги по 551,4 рубля.
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