Кошмар Зеленского: На Украине рассказали о российском аналоге Starlink

Российский аналог Starlink наращивает группировку спутников над Украиной, сообщают мониторы. Российская спутниковая система компании «Бюро 1440» продолжает развёртывание на орбите и, по данным украинских аналитических ресурсов, уже обеспечивает несколько часов связи в сутки.