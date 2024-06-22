Как футбольные команды Крыма сыграли в первой группе Второго дивизиона чемпионата России

Крымские клубы продолжают борьбу за лидерство в первой группе Второго дивизиона чемпионата России. На этой неделе в матче 14-го тура первой группы Второго дивизиона чемпионата России в Ялте ФК «Рубин Ялта» принимал «Нарт» из Черкесска.