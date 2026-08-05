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Horizon3 достигла оценки в $2 миллиарда утроила оценку за 14 месяцев на фоне роста атак с помощью ИИ

Horizon3 достигла оценки в $2 миллиарда утроила оценку за 14 месяцев на фоне роста атак с помощью ИИ

Компания привлекла ещё $250 млн на развитие автономного тестирования защиты сетей с помощью ИИ-агентовСтартап в области кибербезопасности Horizon3 привлёк $250 млн в раунде E, повысив свою оценку до $2 млрд.

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