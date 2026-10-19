Портал Dailymail сообщает, что вирусный снимок пожилой пары, якобы «раздетой и ограбленной» во время протестов во Франции, в действительности является подделкой, сгенерированной искусственным интеллектом.
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