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Царьград

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ВСУ начали затыкать дыры в обороне Часова Яра последними элитными частями

ВСУ начали затыкать дыры в обороне Часова Яра последними элитными частями

ВСУ малыми группами заводят штурмовой спецназ в промзону огнеупорного завода Часова Яра.Украинцы перебросили в Часов Яр последние резервные силы из числа элитных подразделений для удержания обороны в районе Часовояровского огнеупорного комбината.

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