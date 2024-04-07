По стопам Селенского: переизданы книги астраханского писателя Игоря Братченко

Цифровая типография Сорокина отпечатала к юбилею Игоря Братченко три книги автора. «Брезентовый парус, или Каникулы в Астрахани» - второе отдельное переиздание повести, полюбившейся многим, кто с ней успел познакомиться.
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