В Москве продолжается устройство 40-метрового шпиля башни здания НКЦ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев выступил с заявлением, что в столице продолжаются монолитные работы по устройству 40-метрового шпиля башни Национального космического центра (НКЦ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии