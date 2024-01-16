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В Москве продолжается устройство 40-метрового шпиля башни здания НКЦ

В Москве продолжается устройство 40-метрового шпиля башни здания НКЦ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев выступил с заявлением, что в столице продолжаются монолитные работы по устройству 40-метрового шпиля башни Национального космического центра (НКЦ).

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