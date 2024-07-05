Весточка из Киева. Мы уже нищие и голодные. А эта .... всё воюет чужими детьми

Галина

Сами скакали!!! Как говорится что посеешь то и пожнешь.... Вот и пожинают.... Цэ Европа господа!!! Ну что помогли вам печенюшки Нуланд и Байдена? Ведь это они приезжали и вам раздавали.... Вперед и с песнями в европу......