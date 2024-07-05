Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Весточка из Киева. Мы уже нищие и голодные. А эта .... всё воюет чужими детьми

Весточка из Киева. Мы уже нищие и голодные. А эта .... всё воюет чужими детьми

Новая весточка из Киева прилетела вчера. Мой добрый друг делится информацией, частью из которой в переработанном виде делюсь с вами.

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Комментарии
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Галина
Сами скакали!!! Как говорится что посеешь то и пожнешь.... Вот и пожинают.... Цэ Европа господа!!!  Ну что помогли вам печенюшки Нуланд и Байдена? Ведь это они приезжали и вам раздавали.... Вперед и с песнями в европу......
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20 час.
Леонид Руси
А нефиг было жидов на трон ставить, а русских загонять в подполье. Хохлы... мрази тупорылые ))) Каждый новый презик... это страшный кошмар. Повсеместно одни дебилы и скоты... Мочить их надо на глушняк! Эти скоты своих же уничтожают под руководством жидов
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20 час.
Андрей ПандовРихтер
Мозги вправлять придётся долго
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19 час.

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