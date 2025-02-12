Пошлины США для Канады в марте могут вырасти до 50%

Пошлины для Канады будут кумулятивными, сообщает CBC News со ссылкой на заявление Белого дома. Если предположить, что США в следующем месяце ввели бы все тарифы, которыми они угрожают, они бы никак не сложились в одну астрономическую сумму, верно? Неверно, утверждает администрация президента США Дональда Трампа.
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