В Киеве прокомментировали повальный "пушкинопад": памятники вернутся

Украинскую столицу окончательно зачищают от памятников Пушкину. На прошлой неделе по российским СМИ прокатилась волна сообщений, что на территории гимназии №153 демонтировали бюст поэту (хотя это случилось осенью 2022 года).
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