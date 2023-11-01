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В Киеве прокомментировали повальный "пушкинопад": памятники вернутся

В Киеве прокомментировали повальный "пушкинопад": памятники вернутся

Украинскую столицу окончательно зачищают от памятников Пушкину. На прошлой неделе по российским СМИ прокатилась волна сообщений, что на территории гимназии №153 демонтировали бюст поэту (хотя это случилось осенью 2022 года).

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