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Водила

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Как я меняю масло без ямы и подъемника: рабочие способы и личный опыт

Как я меняю масло без ямы и подъемника: рабочие способы и личный опыт

Поначалу казалось, что самостоятельная замена масла — это обязательно гараж, смотровая яма или хотя бы полноценный подъемник.

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