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Пентагон обвинил подрядчика в задержке поставок F-35

Пентагон обвинил подрядчика в задержке поставок F-35

Пентагон затягивает с оплатой по контракту с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку модернизированных истребителей пятого поколения F-35, заявил помощник главы американских ВВС Эндрю Хантер.

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