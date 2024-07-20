Пентагон обвинил подрядчика в задержке поставок F-35

Пентагон затягивает с оплатой по контракту с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку модернизированных истребителей пятого поколения F-35, заявил помощник главы американских ВВС Эндрю Хантер.
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