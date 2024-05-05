Эмик опять что-то ... куда-то вводит

ИН Ирина Некрасова Так ведь он и послал! Французы уже там, пока немного, но лиха беда начало... Уже и первые жертвы среди прибывших в щеневмерлую среди них них есть, как пишут. Можно, конечно смеяться над Макроном и ёрничать, но нашим парням на передовой работы прибавилось. А им и без того нелегко.

МБ Максим Буров Ведомости и заявления бывших помощников министров. Как по мне, не вызывает доверия. Посмотрим.