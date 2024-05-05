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Эмик опять что-то ... куда-то вводит

Эмик опять что-то ... куда-то вводит

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Вчера опять русский сегмент Интернета начало потряхивать от гомерического хохота, в попытках понять путаную речь французского нарцисса Маню.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Так ведь он и послал! Французы уже там, пока немного, но лиха беда начало... Уже и первые жертвы среди прибывших в щеневмерлую среди них них есть, как пишут. Можно, конечно смеяться над Макроном и ёрничать, но нашим парням на передовой работы прибавилось. А им и без того нелегко.
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6 час.
МБ
Максим Буров
Ведомости и заявления бывших помощников министров. Как по мне, не вызывает доверия. Посмотрим.
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4 час.
М
Мария
Французы угодили америкосам, отказались от наших инсектицидов, ввели санкции по приказу США. В центре Парижа бегают стаи крыс. В гостиницах, метро - клопы. В 10% школ развелись у школьников вши. А Макрон продолжает нас учить жить. Какая будет Олимпиада, если уже сегодня треть Парижа не контролируется полицией???? На убийства боятся выезжать. Макрону ли изображать из себя Наполеона? Уже подумал бы, как самому лобковыми вшами не заразиться от своих министров!
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4 час.

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