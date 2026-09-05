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Отшельница дает отпор медведю в глухой тайге, как живет Агафья Лыкова

Отшельница дает отпор медведю в глухой тайге, как живет Агафья Лыкова

Отпор медведю – один из ярких примеров, как живет в глухой Саянской тайге отшельница Агафья Лыкова. Пожилая (82 года) женщина находится в полной изоляции десятилетиями.

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