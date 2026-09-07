Владислав Черных может стать главой Узловского района Тульской области

С 2013 года главой администрации Узловского района был Николай Терехов, который в июне 2023 года перешел на должность и.
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