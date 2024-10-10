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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клопп о назначении в «Ред Булл»: «Хочу развивать и поддерживать талантливых игроков. Быть ментором для тренеров и руководителей клубов системы» 

Экс-тренер «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» будет отвечать за стратегическое управление международной сетью клубов системы «Ред Булл», куда в том числе входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург» и американский «Нью‑Йорк Ред Буллс».

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