Ураган «Милтон» нарушит производство фосфатов в США — прогноз

Трейдеры фосфатов ожидают, что новый шторм ужесточит и без того непростую ситуацию с удобрениями на рынке, так как крупные производители работают над преодолением производственных потерь и перебоев в подаче электроэнергии, пережитых еще во время урагана «Хелен», 10 октября сообщает новостной портал Agriculture.