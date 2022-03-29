В Республике Коми полицейские и общественники провели круглый стол «Информационная безопасность в современных условиях»

В рамках акции «Безопасный интернет» представители отдела информации и общественных связей, Центра профессиональной подготовки МВД по Республике Коми и член Общественного совета при МВД Леонид Носов встретились со студентами Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа.
Происшествия10 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника воинам-интернационалистам в Московской области
- Председатель СК России поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными
- Председатель СК России поручил тщательно исследовать информацию, доложенную представителями Минобороны
Свежие комментарии