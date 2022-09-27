В Хабаровском районе прошло торжественное принятие присяги гражданина Российской Федерации прибывшими из Донецкой и Луганской народных республик

В мае текущего года в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Хабаровскому району обратились за предоставлением временного убежища на территории Российской Федерации семеро прибывших из Донецкой и Луганской народных республик: супружеская пара, три студентки и две пенсионерки.