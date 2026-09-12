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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамара Москвина: «Мишина и Галлямов готовятся к поездке на турнир в Грузию. Нейтральный статус получен, билеты заказаны»

Заслуженный тренер РФ Тамара Москвина опровергла информацию о том, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов не выступят на челленджере в Грузии.

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