День рождения Ленобласти в Кудрово собрал более 76 тысяч гостей

Ключевыми событиями праздника стал Семейный фестиваль и не только По оценке ГУ МВД, 76 700 человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня образования Ленинградской области, проходивших в Кудрово 3 августа, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
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