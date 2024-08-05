День рождения Ленобласти в Кудрово собрал более 76 тысяч гостей

Ключевыми событиями праздника стал Семейный фестиваль и не только По оценке ГУ МВД, 76 700 человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня образования Ленинградской области, проходивших в Кудрово 3 августа, сообщили в пресс-службе региональной администрации.