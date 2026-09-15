В Киеве ожидают «тяжелейших токсичных последствий», если беглый генпрокурор Кравченко «заговорит»

Эпопея вокруг сбежавшего из страны и уже уволенного с должности генпрокурора Украины Руслана Кравченко будет иметь тяжелейшие токсичные последствия для украинской политической системы.
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