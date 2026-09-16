В Ростове повторно ищут подрядчика для сноса аварийного дома 1936 года

В Ростове повторно объявлен конкурс на демонтаж аварийного двухэтажного строения, расположенного по адресу: улица Токарная, 84, литер А.
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