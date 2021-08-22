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Мощные ливни обрушатся на юг России и Дальний Восток

Мощные ливни обрушатся на юг России и Дальний Восток

Наиболее неблагоприятная погода ожидается в Волгоградском крае.фото: pixabay.com В ближайшие дни мощные ливни и шквалистый ветер ожидаются в ряде районов на юге России и Дальнем Востоке, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Алексей Андреевич
как всегда
Светлана Снегина
хорошо. прохладней будет
Елена Мамонова
Буду знать

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