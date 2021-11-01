Политика как она есть

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Дженнифер Псаки сдала положительный тест на коронавирус

Дженнифер Псаки сдала положительный тест на коронавирус

ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заразилась коронавирусной инфекцией.

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Житель Земли Макаренков
А надо было пообщаться с администрацией.
Ваша Светлость
Оплошала рыженькая, могла бы и старика Бидона обкашлять, надо было мир чище делать...
Ночной кошмар
Положительная девушка, однако...
Александр Б
Безграмотные, сопливые, тупорылые писаки. Не "сдала положительный тест на коронавирус", а тест на короновирус дал положительный результат. И вы претендуете на СМИ.

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