Дженнифер Псаки сдала положительный тест на коронавирус

Политика как она естьПолитикаДженнифер Псаки сдала положительный тест на коронавирусФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заразилась коронавирусной инфекцией.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЖитель Земли МакаренковА надо было пообщаться с администрацией.Ваша СветлостьОплошала рыженькая, могла бы и старика Бидона обкашлять, надо было мир чище делать...Ночной кошмарПоложительная девушка, однако...АБАлександр ББезграмотные, сопливые, тупорылые писаки. Не "сдала положительный тест на коронавирус", а тест на короновирус дал положительный результат. И вы претендуете на СМИ.Комментировать
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