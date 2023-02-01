В Петербургском метро построят 89 новых объектов к 2050 году

К 2030 году планируется запустить 31 объект. Врио главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Федотов заявил, что в Санкт-Петербурге к 2050 году планируется построить 89 объектов метрополитена, а уже к 2030 году заработает 31 объект.