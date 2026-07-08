Эрдоган подарил лидерам ЕС боевые пистолеты с патронами

Лидеры Евросоюза не смогли ввезти подаренное турецким президентом оружие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Евросовета Антониу Коште и ряду других европейских лидеров пистолеты с гравировкой и боевыми патронами.
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