Эрдоган подарил лидерам ЕС боевые пистолеты с патронами

Надо было ещё по бронетранспортёру подарить, чтобы благополучно до дому добрались, а что, всё может быть!😜👈👀

Сергей

На хрена надо было везти оружие по домам? Застрелились бы прямо там, после саммита, меньше проблем было бы с таможней!!