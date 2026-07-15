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Каллум Смит: «Бивол хочет драться со мной в следующем поединке»

Каллум Смит (31-2, 22 КО) заявил, что Дмитрий Бивол (25-1, 12 КО) планирует провести с ним бой. «Я всегда предполагал, что он освободит пояс, потому что думал, что будет третий бой с Бетербиевым.

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