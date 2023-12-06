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Царьград

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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов покинул десятку лучших градоначальников России

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов покинул десятку лучших градоначальников России

Позиция Сергея Кузнецова в рейтинге лучших мэров России ухудшилась на один пункт.Согласно исследованиям центра информационных коммуникаций «Рейтинг», позиция мэра Новокузнецка в рейтинге лучших градоначальников ухудшилась.

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