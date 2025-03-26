«Мудрый редактор»: коллеги рассказали об умершей легенде уральской журналистики

Создательница современной информационной журналистики Большого Урала, бывший директор «Европейско-Азиатских новостей» (ЕАН) Ольга Молчанова всегда очень аккуратно работала с информацией и умела выстраивать репортерские коллективы.
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