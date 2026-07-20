Слёзы Месси, хамство Паредеса, снимок с Трампом и выступление россиянки с Шакирой: что осталось за кадром финала ЧМ

Лионель Месси не смог сдержать слёз после поражения в финальном матче ЧМ по футболу. Несмотря на тёплые чувства к легенде, многие осудили аргентинца за поведение в отношении Марка Кукурельи, а его партнёров обвинили в умышленной грубости и неприкрытом хамстве.