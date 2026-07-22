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Царьград

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Налёт дронов на Кубань: 1 погиб, 10 ранены

Налёт дронов на Кубань: 1 погиб, 10 ранены

В ночь на 22 июля украинские военные атаковали территорию Кубани с применением беспилотных летательных аппаратов.

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