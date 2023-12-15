Безопасная дорога.

Отправляясь в путь, мы находимся в предвкушении от встречи с родными, близкими и друзьями. Мы тщательно собираем необходимые вещи и оборудование, которые могут понадобиться в дороге и по месту прибытия, а с понижением температуры атмосферного воздуха в данный перечень включаем и стеклоомыватель.