Безопасная дорога.

Отправляясь в путь, мы находимся в предвкушении от встречи с родными, близкими и друзьями. Мы тщательно собираем необходимые вещи и оборудование, которые могут понадобиться в дороге и по месту прибытия, а с понижением температуры атмосферного воздуха в данный перечень включаем и стеклоомыватель.
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