Потерянные знаки в уравнении «Украина»

История № 823549: «Ашан. В коридоре у туалета стоит уборщица с тележкой, шваброй, вёдрами с водой и кричит в телефон: ― Алёна, б…ять, ты совсем е…анулась?! Ну как так можно? Охренели вы там что ли? Сколько раз тебе говорила! Нельзя сокращать обе части тригонометрического уравнения на функцию, содержащую неизвестную! Ты теряешь корни, б…ять!!! Ну, Алёна!!!» К написанию статьи подтолкнула очередная говорящая голова Украины, которая год-два назад начала вроде бы хорошо, даже ввела в украинский политический лексикон новое слово.