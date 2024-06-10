Израиль: обратный отсчёт

MT Marat Tuneev Основной источник ненависть к государству Израиль никак не геноцид палестинцев, основной источник ненависти это сами евреи(жиды) Человек рождается с этой ненавистью, сначало он не понимает это, потом искусственно глушит в себе ненависть, но при любом косяке вся эта ненависть вспыхивает с удвоенной силой. Ждём новый холокост.

лина любимцева Израиль НИКОМУ из соседей не дает спокойной жизни. Ни палестинцам, которые пустили их к себе в то время. как их отовсюду гнали.... Ни Сирии, у которой Израиль уже отжал часть территорий. Ни Египту. СО ВСЕМИ уже повоевали, со всеми уже разосрались. На Украину даже забрались... Может ПОЭТОМУ их недогосударство разогнали в древности?!! А выводы, евреи, как видим, делать не умеют. Склочный и коварный нрав берет верх. А ума НЕТ!...