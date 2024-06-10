Государство Израиль после нападения на Сектор Газа в октябре 2023 года сейчас ведет военные действия по пяти направлениям.
Израиль: обратный отсчёт
Комментарии
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MT
Marat Tuneev
Основной источник ненависть к государству Израиль никак не геноцид палестинцев, основной источник ненависти это сами евреи(жиды) Человек рождается с этой ненавистью, сначало он не понимает это, потом искусственно глушит в себе ненависть, но при любом косяке вся эта ненависть вспыхивает с удвоенной силой. Ждём новый холокост.
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10 час.
лина любимцева
Израиль НИКОМУ из соседей не дает спокойной жизни. Ни палестинцам, которые пустили их к себе в то время. как их отовсюду гнали.... Ни Сирии, у которой Израиль уже отжал часть территорий. Ни Египту. СО ВСЕМИ уже повоевали, со всеми уже разосрались. На Украину даже забрались... Может ПОЭТОМУ их недогосударство разогнали в древности?!! А выводы, евреи, как видим, делать не умеют. Склочный и коварный нрав берет верх. А ума НЕТ!...
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10 час.
лл
лина любимцева
АГА... Сказочник... "НИ за что" это к ним такое отношение?!! Рассказывайте!!! ... А КАК к ним после всего, что онги сотворили с палестинцами (и творили ДО ЭТОГО) относиться?!! Огни,типа, холокост пережили, а САМИ ЧТО СЕЙЧАС ВЫТВОРЯЮТ?!! ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНЦЕВ УСТРОИЛИ?!! ЧЕМ они лучше гитлеровцев-садистов-убийц?!!
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10 час.
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