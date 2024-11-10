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Царьград

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Мгновенный ответ за мощнейшую атаку на Москву: Полыхает от Одессы до Киева - ударили почти 150 БПЛА и ракеты. Первые некрологи

Мгновенный ответ за мощнейшую атаку на Москву: Полыхает от Одессы до Киева - ударили почти 150 БПЛА и ракеты. Первые некрологи

ВСУ в течение ночи и до самого удара атаковали регионы России - суммарно было сбито около 93 дронов нашими ПВО, причём, по данным Минобороны, 70 из них - с 07:00 до 10:00.

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