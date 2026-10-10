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Новости для Фанов

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Последний день Джона Леннона: поминутная хроника 8 декабря 1980 года и судьба Марка Чепмена

Последний день Джона Леннона: поминутная хроника 8 декабря 1980 года и судьба Марка Чепмена

Есть даты, которые навсегда впечатываются в память целых поколений. Для тех, кто вырос на музыке The Beatles, 8 декабря 1980 года стало именно таким рубежом.

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