Путин назвал огромной трагедией события 25-летней давности в Югославии

Ровно 25 лет назад — 24 марта 1999 года — страны-участницы НАТО начали военную операцию в Югославии. В результате это обернулось огромной трагедией: под эгидой «гуманитарной интервенции» были убиты 2500 человек, включая 87 детей.
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