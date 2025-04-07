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Царьград

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Матвиенко: "Средневековье 21 века" в Евросоюзе подавляет оппозицию

Матвиенко: "Средневековье 21 века" в Евросоюзе подавляет оппозицию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о "средневековье 21 века" в Евросоюзе, где подавляются политические оппоненты, такие как Марин Ле Пен.

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