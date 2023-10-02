В Северной столице работники малого бизнеса стали получать на 13% больше

В России обороты бизнеса показывают положительную динамику почти во всех отраслях. Предприниматели города на Неве также не стали исключением и теперь готовы предложить сотрудникам зарплаты, превышающие 68 тысяч рублей.
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