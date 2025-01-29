В Архангельске на 90 суток приостановили работу ресторана «Арарат»

Судебные приставы опечатали двери ресторана «Арарат» после решения суда о приостановке его деятельности на 90 сутокОснованием для этого стали многочисленные нарушения санитарных норм, выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора, сообщают в пресс-службе регионального управления ФССП.